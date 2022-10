Stiri pe aceeasi tema

- Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a aprobat, vineri, propunerea Sinodului Mitropoliei Munteniei si Dobrogei de canonizare a Ierarhului Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Tarii Romanesti, cu titulatura 'Sfantul Ierarh Martir Neofit Cretanul', a anuntat Biroul de Presa al Patriarhiei Romane. Sfantul…

- Arhiepiscopia Bucureștilor organizeaza, duminica, 30 octombrie, o slujba de pomenire pentru victimele incendiului de la „Colectiv”, la biserica Sfantul Nicolae – Brosteni, situata in apropierea fostului club, anunța Biroul de Presa al Patriarhiei Romane.

- Joi, in sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, desfasurata in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub presedintia Patriarhului Daniel, au fost aprobate mai multe propuneri ale Comisiei pastorale, monahale si sociale privind Spovedania si duhovnicia.…

- Preoții trebuie sa evite orice gest sau cuvant interpretabile drept o „familiaritate nepotrivita” cu persoanele care vin sa se spovedeasca. Mai multe propuneri ale Comisiei pastorale, monahale și sociale privind Spovedania si duhovnicia au fost aprobate, joi, intr-o ședința a Sfantului Sinod al Bisericii…

- Casa Regala a Romaniei și oamenii politici au transmis deja pe canalele de social media mesaje de condoleanțe pentru trecerea in neființa a Reginei Elisabeta a II-a. Casa Regala: Am aflat cu mare durere vestea trecerii la cele veșnice a Reginei Elisabeta a II-a “Majestatea Sa Margareta a Romaniei si…

- Partidele vor primi si mai multi bani de la bugetul de stat, bani publici, dupa rectificarea bugetara. Biroul de presa al Guvernului a confirmat pentru Europa Libera ca Autoritatea Electorala Permanenta va primi suplimentar, dupa aprobarea rectificarii bugetare, suma de 24,4 milioane de lei (aproximativ…

- Directorul Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, a menționat, in declarația sa de avere pe anul 2022, un credit in valoare de 1 949 500 lei, incheiat in anul 2020 cu o instituție de credit nebancara care acorda credite imobiliare, și, potrivit informațiilor oferite de Biroul de presa al…