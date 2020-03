Idris Elba, testat pozitiv cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul norvegian Kristofer Hivju, care a jucat rolul Tormund Giantsbane in serialul HBO „Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones”, este cea mai recenta vedeta care a fost diagnosticata cu COVID-19. Hivju a...

- Actorul a facut anunțul, luni, pe contul sau oficial de Twitter, potrivit publicației Variety. “În aceasta dimineața am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Ma simt bine, pâna acum nu am prezentat simptome, dar de când am aflat, am decis sa ma autoizolez",…

- Actorul britanic Idris Elba a declarat ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus și s-a izolat, insa vedeta insista ca nu are simptome, anunța publicația The SunActorul din filmul „Luther”, in varsta de 47 de ani, spune ca se simte „in regula” dupa ce a confirmat ca contractat virusul mortal, care…

- “Incuiata acasa dupa ce am fost testata pozitiv pentru coronavirus”, a scris actița intr-o postare care infațiseaza o imagine de la fereastra camerei sale, unde se afla in carantina.Fostul model de origine ucraineana a spus ca este bolnava de aproximativ o saptamana și ca febra și oboseala au fost principalele…

- Tom Hanks si sotia sa, Rita Wilson, care se afla in carantina intr-un spital din Australia dupa ce au fost testati pozitiv pentru Covid-19, au transmis un nou mesaj in care au dat detalii despre starea lor de sanatate.

- Actorul american Tom Hanks si sotia sa, Rita Wilson, care se afla in carantina la Gold Coast, pe coasta de est a Australiei, dupa ce au fost testati pozitiv pentru COVID-19, au spus ca iau lucrurile ''pe rand'', relateaza vineri DPA. ''Avem COVID-19 si suntem izolati…

- Celebrul actor Tom Hanks a anunțat pe contul sau de Twitter ca el și soția sa, actrița Rita Wilson, au fost testați pozitiv cu coronavirus în Australia, potrivit Reuters. Hanks a fost în Australia lucrând la un film când el și Rita Wilson au fost testați pozitiv pentru boala…