- Armata israeliana continua joi sa atace Fasia Gaza din toate directiile, dupa ce a cucerit marele oras Khan Yunis, unde il vaneaza pe liderul Hamas pe teritoriul palestinian, relateaza AFP.Israelul si-a extins operatiunile terestre la intregul teritoriu palestinian mic si suprapopulat. Populatia…

- Armistițiul de patru zile, convenit intre Israel și Hamas, se incheie astazi, insa gruparea palestiniana și-a anunțat intenția de a-l prelungi și de a elibera și alți ostatici. De partea cealalta, premierul israelian a afirmat ca acest lucru s-ar putea intampla, insa a subliniat și ca armata israeliana…

- Soldatii israelieni au gasit un tunel folosit de militantii Hamas la spitalul Al Shifa din Gaza, a declarat armata, care a publicat o inregistrare video ce ar arata intrarea intr-un tunel, aflata intr-o zona exterioara a celui mai mare spital din Gaza, relateaza Reuters, citat de news.ro.Inregistrarea…

- Armata israeliana a gasit „infrastructura terorista” in timpul unui raid la spitalul Al-Shifa, cel mai mare din Gaza, a declarat un oficial militar de rang inalt, adaugand ca in complexul spitalicesc nu au avut loc lupte, in timpul nopții, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.„Soldatii IDF (Forțele…

- Armata israeliana a anuntat, in noaptea de marti spre miercuri, ca desfasoara o operatiune impotriva Hamas in spitalul Al-Shifa din Fasia Gaza si i-a indemnat pe toti membrii gruparii militante din spital sa se predea, relateaza Reuters si CNN, potrivit news.ro.UPDATE - Un martor ocular din interiorul…

- Armata israeliana a anuntat joi seara ca a incercuit orasul Gaza, la o saptamana de la inceperea operatiunii sale terestre in Fasia Gaza contra miscarii islamiste palestiniene Hamas, transmite AFP, citata de Agerpres. „Soldatii nostri au realizat incercuirea orasului Gaza, centrul organizatiei teroriste…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a anuntat sambata ca nu va discuta despre soarta militarilor israelieni luati ostatici pana cand Israelul nu va pune capat agresiunii din Fasia Gaza, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Aripa militara a Hamas, Brigazile al-Qassam, a anuntat vineri intr-un comunicat ca 13 prizonieri israelieni au fost ucisi in urma loviturilor israeliene asupra Fasiei Gaza din ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian, care citeaza Reuters. Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua…