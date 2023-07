Ideo Ideis Festivalul #18, cu spectacole de teatru despre cine suntem Un grup de adolescenți a decis ca Alexandria are nevoie de un festival de teatru, așa ca l-a facut sa se intample. Au trecut 18 ani de-atunci. In tot acest timp, Ideo Ideis a invațat sa creasca in același ritm cu comunitatea din care face parte, oferind spectatorilor din oraș ocazia de a trai atmosfera Festivalului Național de Teatru Tanar odata cu liceenii din trupele participante. Intre 11 și 18 august, ediția de majorat va continua sa celebreze magia momentelor petrecute impreuna in sala de spectacol, cu un program generos care va include producții noi și foarte noi din repertoriile teatrelor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

