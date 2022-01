Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de 30 decembrie, polițiștii din Șomcuta Mare, Valea Chioarului și Satulung, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara in localitatea Satulung, sub coordonarea procurorului de caz. Potrivit IPJ Maramureș, in urma efectuarii percheziției domiciliare au fost ridicate mai…

- S-a nascut intr-un corp de femeie, dar spune ca traieste si gandeste ca un barbat. Iar acum isi doreste ca identitatea sa masculina sa fie oficial recunoscuta si in acte, motiv pentru care s-a adresat instantei. In acest articol ii vom spune „Dani”, pentru a-i proteja identitatea.

- O femeie de 49 de ani din Braila a fost batuta in timpul unui jaf la o casa de schimb valutar. Aceasta a sesizat autoritațile, iar oamenii legii au intervenit de urgența la fața locului. Un barbat de 34 de ani a fost identificat și este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharile.

- Doua persoane au fost trecute astazi, 14 decembrie 2021, in "registrul negru" al deceselor Covid, in judetul Constanta, transmit reprezentantii Prefecturii Constanta. Din nefericire, dupa raportarea de astazi, Constanta a ajuns la 2.215 de decese. Iata datele puse la dispozitie de Institutia Prefectului…

- Atenție la hoții de buzunare. Doua persoane au fost reținute pentru 72 de ore in Izolatorul de Detenție al Direcției de Poliție municipiul Chișinau, pentru comiterea infracțiunii de pungașie pe intreg teritoriul Capitalei. Aceștia fiind suspectați in cel puțin 5 cazuri de pungașie.

- Date statistice COVID-19 din 26.11.2021: – Total persoane confirmate: 33616 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 62 – Total persoane vindecate: 31537 – Total decese: 1066 – Decese in ultimele 24 h: 5 (1. Femeie, 53 de ani, din Ciuruleasa; 2. Barbat, 58 de ani, din Sebes; 3. Barbat, 72 de ani, din Radesti;…

- Un barbat din Egipt, care a furat telefonul unui jurnalist a fost prins gratie tehnologiei, dupa ce intreaga scena a fost transmisa live pe o retea de socializare, fara ca acesta sa isi dea seama.