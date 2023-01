Stiri pe aceeasi tema

- Parul nostru face parte din imaginea noastra si acesta poate spune multe despre noi. In timp ce un par sanatos si radiant iti poate schimba, nu doar aspectul ci si starea de bine, unul deteriorat te poate face sa arati neingrijit. In prezent, piata produselor cosmetice ne ofera o varietate mare de…

- Sarbatorile sunt tot mai aproape, așa ca, in aceasta perioada din an, pentru romanii care respecta cu sfințenie tradițiile de Craciun și sacrifica porci, șoriciul este un adevarat deliciu. Speciașiștii spun insa ca nu trebuie sa il consumam in exces. Ce se intampla in corpul tau atunci cand mananci…

- Embargoul impus de Uniunea Europeana asupra titeiului rusesc adus pe mare incepand cu data de 5 decembrie nu va duce la un deficit de carburanti pe piata din Romania, a afirmat secretarul de stat in Ministerul Energiei, Dan Dragan, informeaza Agerpres.

- Pe 15 noiembrie incepe Postul Craciunului, perioada in care creștinii credincioși țin o perioada de reculegere, apeleaza la introspecție spre iertarea pacatelor, precum și o purificare a organismului. Ce alimente nu sunt recomandate spre consum, in urmatoarele 30 de zile. Ce alimente sunt interzise…

- Cate metode de slabit natural exista? Spun natural pentru ca nu discutam despre intervenții chirurgicale sau medicamente prescrise de medic. Raspunsul este: depinde. Depinde de cum privești lucrurile: poți spune ca exista sute de diete din care poți alege, sau, daca te pasioneaza știința și vrei sa…

- Sanatatea scalpului si a firului de par este una dintre preocuparile multora dintre noi, caderea parului fiind o problema foarte des intalnita atat in randul barbatilor, cat si al femeilor. De-a lungul timpului, preocuparea pentru ingrijirea corporala s-a manifestat constant, astfel ca au luat nastere…

- Sunt atat de multe vorbe spuse din popor in ceea ce priveste varietatea de fructe si legume pe care o putem avea zilnic la dispozitie – de la ideea ca morcovii ajuta la pastrarea vederii si te feresc de purtarea ochelarii, pana la posibilitatea ca broccoli sa contribuie la dezvoltarea micutilor, ori…

- The current account of the balance of payments recorded, in the period January - August 2022, a deficit of 16.986 billion euros, compared to 10.742 billion euros in the period January - August 2021, the National Bank of Romania informs in a press release. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…