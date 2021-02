Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a autorizat preluarea liniei de business Profile de tamplarie a Teraplast catre Dynamic Selling Group, producator și distribuitor de profile pentru tamplarie termoizolanta. Decizia vanzarii liniei de business a venit ca urmare a strategiei companiei TeraPlast de a-și dezvolta afacerea…

- Un om de afaceri cu societati comerciale in domeniul zootehnic si doua angajate ale acestuia au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de grup infractional organizat si frauda cu fonduri europene in valoare de aproximativ un milion de euro. Potrivit…

- Romania va avea la dispozitie un buget total de 100 miliarde euro in exercitiul de finantare europeana 2021-2027, de trei ori mai mult decat in perioada 2014-2020, iar agricultura si programele de Dezvoltare Durabila reprezinta o treime din bugetul disponibil, arata o analiza a REI Finance Advisors,…

- Primele lucrari pentru revitalizarea Caii București au demarat, saptamana trecuta, la nivelul spațiilor verzi din zona. Astfel, au fost marcați arborii uscați in vederea taierii acestora și a replantarii de arbori noi și s-a procedat la curațarea vegetației uscate. Proiectul de transformare a celei…

- Tinerii care au lucrat in agricultura in strainatate pot obține fonduri europene de maxim 50 mii euro daca incep o afacere in agricultura in Romania. Ieri a fost deschisa sesiunea de primire a proiectelor dedicata tinerilor fermieri din diaspora, submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”…

- Astazi am votat pentru o Romanie europeana și pentru un parteneriat transatlantic cu o dinamica ascendenta. Am votat pentru o Romanie previzibila din punct de vedere politic, care sa funcționeze dupa reguli. Iar regulile sa țina seama, intotdeauna, de voința cetațenilor. Am votat pentru ca…

- Cațiva reprezentanți ai mediului de afaceri timișean, ai unor firme și asociații de afaceri, au avut ocazia sa vada, direct de la ministrul Finanțelor, Florin Cițu, care este setul de masuri pe care actualul și, posibil, viitorul guvern, il propune pentru salvarea business-ului romanesc. Principalele…

- ​Tinerii care nici nu lucreaza, nici nu mai studiaza (NEET) vor putea obține, în anumite condiții, fonduri europene de câte 25.000 de euro, sa-și deschida mici afaceri, printr-o linie de finanțare deschisa joi administratorilor de granturi. Abia însa din anul 2021 va începe și…