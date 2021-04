Stiri pe aceeasi tema

- Iulian a sfarșit injunghiat dupa ce a chemat acasa o fata cunoscuta pe Internet Detalii cumplite ies la iveala in cazul omorului de la Brașov, unde un barbat de 46 de ani a fost gasit intr-o balta de sange, in scara blocului in care locuia. Anchetatorii au reconstituit ultimele ore de viața ale barbatului…

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Viziteu, a decis sa inlocuiasca aplicarea amenzilor pentru nepurtarea maștilor de protecție impotriva COVID-19 cu masuri de informare a locuitorilor și distribuirea acestor p...

- VALIUG – Biblioteca privata inaugurata la sfarsitul saptamanii trecute detine volume valoroase ce pot fi imprumutate pentru documentare. Amenajata intr-un spatiu destinat lecturii in „Casa 3 Compas“ din Valiug, unde se afla sediul sucursalei Asociatiei Trei Compas, biblioteca s-a constituit din donatii…

- Totul s-a intamplat intr-un bloc din sectorul 4 al Capitalei, mai precis in scara blocului, la parter. Un barbat in varsta de 36 de ani a fost atacat cu cuțitul in zona gatului, de catre un vecin. Potrivit unor surse, conflictul dintre cei doi a pornit din cauza unor neințelegeri mai vechi. Oamenii…

- ECO AUTO SPA , o afacere inceputa in perioada de pandemie se dovedește a fi infloritoare, la aproape un an de la inființare. Doi clujeni au adus conceptul de spalatorie auto mobila la Cluj-Napoca, iar comenzile au inceput sa apara din prima zi. Serviciul este ecologic, iar spalatoria se deplaseaza oriunde…

- Biblioteca Centrala Universitara „Lucian Blaga” din Cluj este una dintre cele mai vechi și mai importante biblioteci universitare din Romania, cu colecții valoroase, cuprinzand incunabule medievale și numeroase raritați bibliofile. Biblioteca a luat ființa in anul 1872, odata cu Universitatea „Francisc…

- Motto: „Daca peste ani pe unii profesori nu ți-i mai amintești, e dovada ca nici nu i-ai avut” (Octav Dangeanu) Prezentul text informativ are doua categorii de destinatari: in primul rand, profesorii de limba și literatura romana care au absolvit Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca; in al doilea…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos, copresedinte al USR PLUS, si-a lansat, vineri, la Cluj-Napoca, in orasul studentiei sale, un birou de europarlamentar, al doilea din tara, dupa cel din Brasov. "Deschiderea biroului de la Cluj-Napoca e la a treia tentativa. Gasisem locatia chiar inainte de pandemie si,…