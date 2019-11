Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat marti decizia prin care au fost achitati in 2018 fostul trezorier al PSD Mircea Draghici si fostul presedinte al CJ Arges Constantin Nicolescu, urmand ca dosarul sa se rejudece de la zero, potrivit Agerpres.Hotararea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus sesizarea Curtii Constitutionale in dosarul in care procurorul Mihaiela Moraru Iorga a fost trimisa in judecata de DNA, cu o exceptie privind OUG 7/2019 care se refera la atributiile Sectiei speciale de anchetare a magistratilor. "Admite cererea formulata…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni anularea condamnarii de trei ani inchisoare cu suspendare primita de fostul deputat PNL Mircea Rosca, urmand ca dosarul acestuia sa se rejudece de la zero in prima instanta. "Admis apel - Dispus rejudecarea…

- Un judecator de camera preliminara de la instanța suprema a luat, miercuri, in discuție prelungirea masurilor preventive in cazul foștilor procurori DNA Lucian Onea și Mircea Negulescu, in dosarul in care sunt judecați pentru pretinse fapte de inducere in eroare a organelor judiciare sau represiune…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta s au pronuntat vineri in dosarul in care omul de afaceri Georgica Giurgiucanu, din Constanta, solicita anularea hotararii Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei referitoare la legalitatea constituirii completurilor de trei judecatori.Instanta…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul privind despagubirile de la ANRP. Instanta a admis, marti, apelul declarat de Georgescu fata de sentinta prin care Curtea de Apel Bucuresti il condamnase, pe 14 februarie 2018, la 4 ani…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat definitiv pe Valerian Vreme in dosarul in care a fost acuzat de abuz in serviciu. Fostul ministru al Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor Valerian Vreme a fost trimis in judecata in luna septembrie 2017, de procurorii DNA, el fiind acuzat ca a incheiat,…

- Instanta suprema a amanat, luni, pentru 7 octombrie, dosarul in care sunt judecati fostul deputat Sebastian Ghita si fostul primar al municipiului Ploiesti Iulian Badescu, motivul fiind ca nu a fost publicata de catre Curtea Constitutionala motivarea deciziei privind completurile specializate, informeaza…