ÎCCJ: Posibil ultim temen în dosarul lui Călin Popescu-Tăriceanu Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie iau in discutie marti un nou termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul trecut, magistratii au stabilit ca pe data de 8 mai sa se desfasoare dezbaterile finale in acest caz. Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata de DNA pe 7 iulie 2016 pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. Conform DNA, in cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegala a unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, la un pas de sentința!Înalta Curte de Casatie si Justitie judeca, marti, ultimul termen în dosarul în care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie iau in discutie marti un nou termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul trecut, magistratii au stabilit ca pe data de 8 mai…

- Astazi la Curtea Suprema are loc ultimul termen in procesul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu este acuzat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie de marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit luni ca pe data de 8 mai sa se desfasoare ultimul termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de luni al procesului, judecatorii i-au audiat…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este așteptat luni la ICCJ pentru a fi audiat in dosarul in care este acuzat de marturie mincinoasa. La ICCJ sunt citați și omul de afaceri Remus Truica, dar și prințul Paul al Romaniei. E posibil ca instanța sa stabileasca azi ultimul termen.Ion Cristoiu…

- Magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie judeca, miercuri, procesul în care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este trimis în judecata pentru marturie mincionoasa.

- Astazi la Curtea Suprema are loc un nou termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu este acuzat de catre procurorii DNA de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declinat, catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, competența soluționarii unui dosar intocmit pe numele actualului președinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in legatura cu o posibila infracțiune de fals in declarații, comisa…