Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului (AP) referitor la dispozitii privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit unei postari aparute luni pe pagina de Facebook a Institutiei AP.



"Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, astazi, recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului si, in consecinta, a stabilit ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea…