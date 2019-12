Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 20 decembrie, romanii sarbatoresc ziua de Ignat, o traditie veche de sute de ani. De-a lungul timpului in jurul acestei zile s-au format o serie de traditii si obiceiuri pastrate cu sfiintenie pana in ziua de azi. Uite ce ai de facut in aceasta zi speciala. În batrâni se…

- In fiecare an, pe 20 decembrie, in Romania se sarbatorește Ignatul, ziua in care este permisa o singura activitate: taierea porcului, urmata de sortarea și prepararea specialitaților pentru apropiatele sarbatori de Craciun. Ignatul, in denumirea populara, se mai numeste și Ignatul porcilor, caci in…

- Cei mai aventuroși însa – și mai ales cei care vor sa traiasca momente unice – cauta magia sarbatorilor și pe meleaguri straine. EXIMTUR ne poarta astazi într-o calatorie în jurul lumii pentru a afla despre tradiții neobișnuite, obiceiuri fascinante, peisaje fabuloase…

- In ziua de Sf. Nicolae, Scoala Gimnaziala „Mihai Halunga" Hantesti a gazduit cea de-a treia editie a Festivalului-concurs de traditii si obiceiuri „Mosteniri din strabuni in Valea Siretului", organiza in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Hantesti si cu Inspectoratul ...

- Pe data de 6 decembrie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nicolae, cel aducator de bunatate, daruri pentru copii și liniște in case. In aceasta zi importanta pentru toți romanii este bine sa respecți cateva tradiții și obiceiuri extrem de vechi, care iți vor aduce numai lucruri bune in viața, in casa…

- COMPETITE… O noua editie a Concursului interjudetean de traditii si obiceiuri de iarna “Datina” va avea loc luna viitoare, pe data de 14 decembrie, la Scoala Gimnaziala “Constantin Parfene” Vaslui. Cei care isi doresc, insa, sa participe trebuie sa se inscrie pana pe data de 8 decembrie prin depunerea…

- 'E un eveniment aparate cu o durata de timp prelungita, eveniment care e propus sa fie accesibil publicului printr-un spectacol in aer liber de Ziua Nationala a Romaniei, pe 1 Decembrie. Consiliul Local a alocat pentru evenimentul Iarna baimareana, suma de 1,5 milioane de lei, pentru toate serviciile…

- Aceasta sarbatoare este intampinata in fiecare an cu hramuri rasunatoare, pomene cu colaci deliciosi, dar si jocuri cu focuri vii. Mai mult, praznuirea Sfantului Dumitru marcheaza si ultima dintre cele mai importante sarbatori ale toamnei.Dupa hramul Sfintei Parascheva, Sfantul Dumitru reprezinta…