- Echipa belgiana Anderlect Bruxelles, viitoarea adversara a echipei FCSB in grupele Conference League, a pierdut duminica, in deplasare, cel de-al patrulea meci din acest sezon, 1-2 cu Westerlo, in etapa a opta din Jupiler Pro League, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- FCSB a pierdut primul joc din grupele Conference League, dupa ce a cedat, joi, la Londra, in fața lui West Ham United, scor 1-3. Partida de pe London Stadium a inceput cu un moment de reculegere in memoria reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii, care a murit, aseara, la varsta de 96 de ani.a inceput…

- Scoțianul Francis McAvennie (62 de ani), fost atacant important al celor de la West Ham in anii `80, este de parea ca ”ciocanarii” ar trebui sa acumuleze șase victorii in grupa de Conference League, din care mai fac parte FCSB, Anderlecht și Silkeborg.

- FCSB s-a calificat in grupele Conference League, dar va avea o misiune dificila in incercarea de a trece mai departe, in primavara europeana. Gigi Becali s-a declarat extrem de mulțumit de tragerea la sorți și a dezvaluit ca...

- Aproximativ 1,3 milioane de oameni au urmarit la TV meciul dintre FCSB și Viking, turul play-off-ul Conference League, scor 1-2. Pro TV, postul care a transmis partida la televizor, a fost astfel lider de audiența la nivel național, cu aproximativ 500.000 de privitori in plus fața de Antena 1, potrivit…

- Universitatea Craiova și Hapoel Beer Sheva se vor infrunta de la 20:30 in turul play-off-ului Conference League. Partida are loc la Severin și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe DigiSport și Prima SportReturul are loc peste o saptamana, in Norvegia. ...

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a fost iritat de o intrebare care i-a fost adresata inaintea returului cu Șahtior Soligorsk din turul 3 preliminar al Conference League. CFR Cluj - Șahtior Soligorsk se joaca joi, 11 august, la ora 20:00. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la…

- CSA Steaua debuteaza astazi in noul sezon din Liga 2, pe teren propriu, contra celor de la Metaloglobus. Partida care incheie prima etapa a ligii secunde incepe la ora 20:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. ...