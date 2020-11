Companiile aeriene urmeaza sa inregistreze pierderi cumulate de 157 de miliarde de dolari in 2020 si 2021, a avertizat marti Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA), care si-a inrautatit din nou estimarile privind evolutia sectorului ca raspuns la cel de-al doilea val de infectii cu coronavirus si la izolarile care afecteaza marile piete, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Daca in luna iunie IATA prognoza ca aceasta criza a coronavirusului va provoca liniilor aeriene pierderi nete de 84,3 miliarde de dolari in 2020, urmate de pierderi de 15,8 miliarde de dolari in 2021,…