Iașul va avea un parc eolian la Hârlău O noua investiție in energie regenerabila este propusa in județul Iași, in special pe teritoriul administrativ al orașului Harlau, respectiv un parc eolian cu 9 turbine, proiect al firmei ACK Pașcani. Proiectul este intr-o etapa avansata de autorizare, dupa ce a depașit etapa avizului de mediu. Toate terenurile pe care sunt propuse turbinele sunt in proprietatea privata a firmei. In total, este vorba despre o suprafața de 130.000 mp, loturile fiind amplasate intre extravilanul comunei Scobinți, la nord de satul Sticlaria și intravilanul orașului Harlau.,Zona de construire are un caracter agrar,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

