Iașul va avea și în 2021 cel mai puternic turneu de tenis din România! Ediția a II-a a „Concord Iași Open”, turneul cu statut ATP Challenger 100, ale carui premii se ridica la valoarea de 88.520 de euro, va fi organizata de Concord Service Center intr-un strans parteneriat cu Primaria Iași și Federația Romana de Tenis. Atractiva competiție va fi gazduita tot de Baza Ciric a Primariei Iași. Meciurile de pe tablourile principale de simplu și dublu se vor desfașura intre 12 și 18 iulie și vor fi precedate de calificarile programate pe 10 și 11 iulie. „Concord Iași Open” a atras in 2020, la ediția inaugurala, aprecieri unanime din partea ATP grație organizarii fara cusur… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

