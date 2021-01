Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 07 ianuarie 2021 – 21 ianuarie 2021, municipiul Iași a inregistrat o rata de infectare cu SARS-CoV-2 de 1,35%. In aceste condiții, Iașul se incadreaza in scenariul verde. Asta inseamna mai putine restrictii (restaurantele si cafenelele pot functiona la 50% din capacitate si la interior,…

- Pana astazi, 12 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 676.968 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 605.045 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.697 cazuri…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Brașov a decis joi prelungirea cu 14 zile a restricțiilor impuse in Predeal, unde incidența cazurilor de Covid-19 nu a scazut sub 3 la mia de locuitori, potrivit Mediafax. „Avand in vedere faptul ca rata de incidența cumulata calculata la…

- Județul Gorj se pregatește sa intre cu toate localitațile in scenariul verde. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj, in județ mai sunt in momentul de fața doar 4 localitați care nu se afla in scenariul verde, din totalul de 70. Astfel, comuna Polovragi este singura care ramane in scenariul roșu,…

- Tot mai puțini gorjeni sunt depistați cu coronavirus. Numarul de cazuri este de doua luni de zile in scadere și, astfel, aproape toate localitațile din județul Gorj sunt in scenariul verde in momentul de fața. Direcția de Sanatate Publica Gorj a anunțat ca incidența COVID este de 0,77 de cazuri de coronavirus…

- Județul Suceava a reintrat in „zona verde” dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus la mia de locuitori a scazut sub pragul de 1,5. Potrivit raportului oficial transmis de Grupul de Comunicare Strategica, incidența inregistrata la 14 zile din județul Suceava este astazi de 1,49, fara cazurile din…

- HARTA| Trei județe se afla la o incidența de peste 6 cazuri la mia de locuitori, in timp ce alte 7 județe sunt in scenariul verde Șapte județe din Romania au ajuns in scenariul verde, cu o rata de infectare sub 1,5 la mia de locuitori: Gorj, Harghita, Neamț, Olt,... Articolul HARTA| Trei județe se afla…

- Județul Gorj a reintrat de vineri in scenariul verde cu o incidența de 1,48 de cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj, au fost inregistrate in ultimele doua saptamani 532 de cazuri de COVID 19, dintre care 16 la copii. In județ mai sunt in continuare…