Iașul a intrat în scenariul 3. Cafenelele și restaurantele se închid, iar școlile trec de luni la învățământul online Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a anunțat depașirea ratei de incidența peste pragul de 3 la mia de locuitori in cazul municipiului Iași (3,27). In aceasta situație, CJSU Iași, in urma dezbaterilor și deliberarilor, a decis ca incepand cu ziua de luni, 9 noiembrie 2020, sa suspende pentru 14 zile activitațile didactice care presupun prezența „fața in fața” din toate unitațile de invațamant preuniversitar de stat și private de pe raza municipiului Iași, aplicandu-se scenariul 3 (activitați/lecții online). Masura este valabila pentru perioada 9 – 22 noiembrie, urmand apoi sa fie reevaluata.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

