Iașul a atras sume importante din fonduri europene Municipiul Iași continua sa se modernizeze cu ajutorul fondurilor europene. Primarul Mihai Chirica a anunțat ca decontarile aferente proiectelor europene intrate in conturile municipalitații anul trecut au o valoare totala de aproximativ 165 milioane de lei. Cele mai mari sume atrase de municipalitatea ieșeana au fost pentru proiectele: reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iași – 35,7 milioane lei, reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iași – bulevardul Tudor Vladimirescu – 30,98 milioane lei; reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași – Dancu – 17,29 milioane… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

