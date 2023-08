Stiri pe aceeasi tema

- Dupa perioada de coșmar prin care a trecut, atunci cand a fost la doar un pas de moarte, Dana Roba a inceput sa se bucure din nou de viața. Aceasta a revenit la activitațile sale din plan profesional, dar sta bine și la capitolul emoțional. Make-ul artista iubește din nou, iar barbatul nu ii este […]…

- O femeie in stop cardio respirator a murit in localitatea Baneasa din judetul Constanta, dupa ce a asteptat 3 ore sa ajunga o ambulanta cu medic, sustine senatoarea Evdochia Aelenei.Cu privire la acest eveniment tragic, SAJ Constanta a transmis un punct de vedere:Din punct de vedere al SAJ Constanta,…

- De-a lungul anilor, Fuego s-a numarat printre cei mai discreți artiști din showbizul romanesc. Și-a ținut departe de ochii lumii viața, relațiile amoroase și nu a oferit niciodata prea multe detalii despre ce se intampla cu el sau cu partenerele de viața, noteaza click.ro. In urma cu ceva timp, Fuego…

- In toamna anului trecut, un nou cuplu monden lua prin surprindere lumea showbiz-ului romnesc. Ea o tanara creatoare de moda, el, cunoscut om de afaceri. La doar cateva luni de relație, Anna Roman declara intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, ca se simte fericita in adevaratul…

- Andreea Balan (38 de ani) și jucatorul de tenis Victor Vlad Cornea (29 ani de ani) sunt, probabil, cel mai nou cuplu din showbiz-ul autohton. Cantareața și-a insoțit nou iubit, in Germania, la turneul ATP Stuttgart, conform gsp.ro. Daca pana acum relația celor doi era la nivel de zvon, acum fotografiile…

- Sarah Dumitrescu, fiica cea mica a Anamariei Prodan e o persoana singura din punct de vedere, nu are un iubit in acest moment, insa e pregatita sa inceapa o noua poveste de iubire. Tanara ne-a povestit despre ce calitați ar trebui sa indeplineasca barbatul de langa ea și cum ar trebui sa fie și din…

- Pentru a doua zi fermierii din mai multe localitați a țarii au ieșit cu tehnica agricola in strada pentru a protesta. Manifestația a inceput la 11:00 iar in aceste momente fermierii au blocat accesul rutier spre vama Leușeni, noteaza Noi.md cu referire la publika. Poliția a intervenit le-a cerut sa…

- Dupa ce abia anunțase impacarea cu fostul ei iubit, Iasmina Halas vine cu bomba! Tanara anunța de aceasta data separarea definitiva de barbatul care o ceruse de soție. Ce s-a intamplat și care e de fapt adevarul despre relația lor. Nu vrea sa se mai intoarca niciodata la el!