Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut de catre procurorii DIICOT Iasi, fiind acuzat ca ar fi sustras criptomonede de la o societate din Insulele Cayman, in valoare totala de 620.000 de dolari, relateaza News.ro . Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din Iasi, impreuna cu procurorii DIICOT…

- Un barbat din Iași a fost reținut pentru 24 de ore pentru acces ilegal la un sistem informatic, frauda informatica și spalare de bani. El este acuzat ca a sustras criptomonede in valoare totala de 620.000 de dolari. Articolul Furt la nivel inalt. A sustras criptomonede in valoare de 620.000 de dolari…

- Un barbat din Iași a fost reținut pentru 24 de ore pentru acces ilegal la un sistem informatic, frauda informatica și spalare de bani. El este acuzat ca a sustras criptomonede in valoare totala de 620.000 de dolari.

- O companie din insulele Cayman – al șaptelea operator de criptomonede la nivel mondial – a fost victima unei infracțiuni de frauda informatica. Potrivit procurorilor, un barbat din Iași a reușit sa acceseze sistemul informatic al firmei și sa fure criptomonede de 620.000 de dolari, informeaza hotnews…

- In urma a 13 percheziții, efectuate in patru județe, a fost destructurata o grupare infracționala specializata in fals de moneda. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au efectuat astazi 13 percheziții domiciliare,…

- In plus, acesta a participat la o perchezitie imbracat cu cagula și geaca de politist, in acelasi dosar fiind trimisi in fata instantei si patru subofiteri de la Politia municipiului Oradea, scrie ebihoreanul.ro Victor Micula este acuzat de instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare…

- Aproape doua kilograme de droguri au fost gasite, joi, in urma unor percheziții in Iași la persoane acuzate de trafic de droguri, relateaza Mediafax.d Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi si procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi au percheziționat cinci…

- Patru persoane au fost trimise in judecata, intr-un dosar privind fapte de evaziune fiscala și spalare de bani, cu un prejudiciu de peste 2.800.000 de lei, in urma cercetarilor efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. Polițiștii Brigazii de Combatere…