Stiri pe aceeasi tema

- Mii de ieseni s-au strans in acest weekend la festivalul Zilelor Recoltei, organizat de catre Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad". Pe stadionul de rugby din complexul sportiv al institutiei de invatamant superior s-au strans laolalta 50 de corturi ale producatorilor regionali…

- Universitatea de Stiintele Vietii ‘Ion Ionescu de la Brad’ din Iasi a gazduit, joi, lansarea proiectului ‘Climate Focused Agricultural Vocational Education’. Proiectul este implementat alaturi de parteneri din Turcia, Cehia, Slovenia si Serbia, este finantat de programul Erasmus + si este centrat pe…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) organizeaza ZILELE RECOLTEI – expoziție de produse cu vanzare, pe 8 – 9 octombrie 2022. Peste 50 producatori importanți de legume, fructe, preparate alimentare tradiționale și crame celebre se vor reuni cu cele mai bune produse,…

- La Universitatea de ”Stiinte ale Vietii” Ion Ionescu de la Brad, din Iasi, incepe, luni, 19 septembrie 2022, noul an universitar. Mai multe aflam de la Constantin Mihai: ”Ultimele pregatiri la Universitatea de ”Științe ale Vieții” din Iași inaintea debutului noului an academic Bobocii, studenții din…

- Universitatile din Iasi finalizeaza in aceste zile procedurile de admitere si intra in linie dreapta pentru pregatirea noului an universitar. Deja doua institutii de invatamant superior si-au programat deschiderea festiva a noului an: Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" va porni…

- Universitatile din Iasi intra in faza finala a concursului de admitere pentru anul universitar 2022 – 2023. Luni, 18 iulie, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" si Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" vom avea situatia finala a numarului de candidati, in timp ce Universitatea Tehnica…

- Anul 2020 a fost cel mai secetos an din ultimul secol in Romania și Europa de Est, explica prof. dr. Gerard Jitareanu, rectorul Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, pentru Libertatea. Insa 2022 are mari șanse sa-l depașeasca, fiindca precipitațiile care au cazut pana acum sunt…

- Facultatea de Medicina Veterinara a Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) anunța deschiderea bancii de sange și a centrului de transfuzii veterinar in cadrul Spitalului clinic pentru animale de companie. „Incepand cu luna aceasta, la USV Iași funcționeaza singura…