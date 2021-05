Iaşi: Tânără găsită moartă într-o cameră de cămin studenţesc Oamenii legii au inceput o ancheta dupa ce o tanara de 19 ani, din Botosani, a fost gasita moarta intr-o camera dintr-un camin studentesc din campusul Tudor Vladimirescu din Iasi. Surse din randul anchetatorilor sustin ca fata a fost gasita sambata seara de portarul caminului T18, dupa ce acesta a fost contactat de parintii ingrijorati ca tanara nu raspunde la telefon. "Aseara, in jurul orei 19,50, am fost sesizati cu privire la faptul ca o tanara a decedat intr-un camin din municipiul Iasi. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde a fost identificat cadavrul tinerei. In cauza a fost intocmit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

