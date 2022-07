Iaşi: ONRI încheie stagiunea cu o premieră Opera Naționala Romana din Iași va inchide actuala stagiune cu o premiera. Managerul interimar al instituției, Andrei Fermeșanu, a anunțat ca premiera va avea loc Duminica, 17 Iulie, de la ora 18,30. El a aratat ca in actuala stagiune au fost realizate trei premiere consecutive toate din operele lui Giacomo PUCCINI. Andrei Fermeșanu: Cand am promis 3 premiere consecutive, unora li s-a parut, daca nu o gluma, cu siguranța imposibil. Iata ca este foarte posibil și este posibil sa le fi facut la un nivel profesional foarte inalt, cu invitați de marca – Cellia Costea, au fost Bogdan Baciu, au fost… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

