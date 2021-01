Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul anului 2020, la Cluj-Napoca s-au nascut 6.629 de copii, dintre care 3.225 fete și 3.404 baieți, a transmis primarul Emil Boc. Numarul nașterilor a fost ușor mai scazut decât cel înregistrat în 2019, respectiv 6.963. …

- 6629 de copii s-au nascut in 2020 la Cluj-Napoca, cu 300 mai puțini fața de anul 2019. Pe parcursul anului 2020, la Cluj-Napoca s-au nascut 6629 de copii, dintre care 3225 fete și 3404 baieți. Cele mai frecvente prenume alese de parinți pentru noii nascuți au fost: Maria, Sofia, Elena, Andrei, Matei,…

- Oricare ar fi situația sau temperamentul unui copil, cand suntem conectați cu el printr-un ecran de telefon inseamna ca nu suntem conectați cu copilul. Și este mai ușor sa ai atenția distrasa decat ne inchipuim. Conversațiile digitale limiteaza ocaziile de a empatiza și a ne conecta deplin.Este ...

- O urma de speranta, in prag de sarbatori, pentru o familie greu incercata din Adjud, judetul Vrancea. Fetita femeii de 28 de ani, care a incetat din viata la numai o zi dupa ce a nascut-o, din cauza Covid-19, a fost externata marți din maternitatea din Galati. Naș de botez ii va fi managerul Serviciului…

- Raluca ex-Angels, este cu, adevarat o mamica eroina. Ea și soțul ei, de meserie procuror, au cinci copii, Serafim – 12 ani, Casian – 10 ani, Emilian- 6 ani, Maria – 8 ani Anastasia – 3 ani. Cum e viața in pandemie cu cinci copii, dar și daca iși mai dorește copii, a povestit Raluca […] The post Cantareața…

- Sarbatorile zilei de 12 decembrie OrtodoxeSf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, facatorul de minuni (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. ep. Spiridon al Trimitundei TaumaturgulRomano-catoliceSs. Fc. Maria de la Guadalupe; Epimah si Alexandru, m.Sfantul…

- Mircea, Veronica și frații Spiridon și Maria au avut surpriza de a primi in dar cate o tableta cu care vor putea sa participe la cursurile online. Antigona Pomparau, unul dintre inițiatorii acestui proiect, a explicat și criteriile in baza carora au fost oferite tabletele. "In propunerile ...