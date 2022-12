Iași: La Teatrul Luceafărul, Moș Crăciun vine în avans Pentru toți cei care doresc sa intre cu puțin avans in atmosfera sarbatorilor de iarna, echipa artistica a Teatrului Luceafarul a pregatit o noua producție de sezon. L-am visat pe Moș Craciun este un spectacol imaginat de regizorul Constantin Brehnescu, seniorul instituției ieșene pentru copii și tineret, a carui acțiune scenica este plasata in seara de Ajun. Seria de intamplari care-i va menține pe spectatori cu sufletul la gura culmineaza cu apariția personajului titular ce poposește pentru a lasa cadourile mult așteptate. Scenariul ține pasul cu evoluția in timp a personajului central al lunii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

