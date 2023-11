Un fotograf in varsta de 60 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce ar fi agresat sexual patru cliente cu varste cuprinse intre 16 și 29 de ani, in timpul unor ședințe foto. Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au fost sesizati, in aceasta saptamana, de catre patru tinere, cu varste cuprinse intre 16 si 29 ani, despre faptul ca in perioada septembrie-octombrie, in timp ce se aflau in imobilul unui barbat, pentru sedinte foto, acesta ar fi comis acte de natura sexuala. Barbatul detine un studio foto și racola fetele pe internet. In urma cercetarilor,…