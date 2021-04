Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Tulcea a inceput, luni, o campanie de donare de sange, actiunea fiind organizata in cadrul manifestarilor dedicate aniversarii a 171 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, sarbatorita in fiecare an la data de 3 aprilie, se arata intr-un comunicat remis…

- Adriana Popescu cere sprijinul satmarnilor. Mama acesteia este bolnava și are nevoie urgența de sange. „Va rog daca puteți sa donati sange pentru mama mea. Grupa A2+ sau 0. Centrul de Transfuzii Satu Mare (de la 07.00 la 11.00) pe numele Szondy Ana. Va multumesc” este mesajul postat de Adriana Popescu.

- Oamenii de stiinta incearca sa invete cum infecteaza virusul oamenii. Rezultatele studiului au aratat ca SARS-CoV-2 a avut o „preferinta mai puternica” pentru grupa sanguina A . Inca din primele luni ale pandemiei de COVID-19, cercetatorii au analizat predispozitia oamenilor de a se infecta, in functie…

- O grupa de sange, cu 30% mai protejata de infectarea cu COVID-19. Ce explicații dau cercetatorii Grupa de sange 0 este cu pana la 30% mai protejata de infectarea cu noul coronavirus. Daca ai grupa sanguina zero esti mai protejat virusul Sars-Cov-2, arata un studiu al Universitatii din Nantes. Oamenii…

- O tanara in varsta de 27 ani aflata intr-o stare foarte grava, internata in secția de ATI la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, are nevoie urgenta de sange grupa B pozitiv, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Alba. Persoanele care doresc sa o ajute sunt rugate sa vina…

- Actori ai Ateneului din Iasi, membri ai Corului Marii Uniri, dar si militari ai Batalionului 151 Infanterie ‘Lupii Negri’ au fost prezenti, astazi, la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine pentru a dona sange. Campania ‘Doneaza si tu pentru viata’, initiata de Ateneul iesean, are ca scop constientizarea…

- Actori ai Ateneului, membri ai Corului Marii Uniri, militari ai Batalionului 151 Infanterie ‘Lupii Negri’ si simpli cetateni vor fi prezenti in cursul zilei de vineri la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Iasi pentru a dona sange. Campania ‘Doneaza si tu pentru viata’, initiata de Ateneul iesean,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 12 ianuarie 2021, un raport al evolutiei imbolnavirilor de la inceputul epidemiei in tara noastra de la izbucnirea pandemiei pana in prezent Potrivit datelor statistice, s-a constatat o tendinta constanta in…