- Cu prilejul aniversarii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Centrul European de Studii Covasna Harghita (CESCH), impreuna cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) organizeaza simpozionul cu tema Alexandru Ioan Cuza si epoca sa, vineri, 22 ianuarie 2021, ora…

- Programul "Lipatti Special", editia a XIII-a, va fi prezentat pe 23 ianuarie, online, la Casa Artelor "Dinu Lipatti", cu ocazia implinirii a 162 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane, realizata de Alexandru Ioan Cuza la 24 ianuarie 1859. Potrivit unui comunicat al organizatorilor…

- Casa Artelor „Dinu Lipatti” deschide in acest an Programul „Lipatti Special” dedicat persoanelor cu nevoi speciale și insoțitorilor acestora realizand, in Premiera, Evenimente culturale cu Traducere in limbaj mimico-gestual transmise in direct din Salonul de muzica al Casei Lipatti, pe pagina noastra…

- CONFERINȚA – SEMNAL organizata de Muzeul Militar Național ,,Regele Ferdinand I”, Filiala Iași cu tema: ,,UNIREA PRICIPATELOR ROMANE ȘI DOMNITORUL ALEXANDRU IOAN CUZA IN HERALDICA ȘI MEDALISTICA MILITARA NAȚIONALA’’, desfașurata cu prilejul aniversarii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane 21…

- La sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, intr un cadru restrans si cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS CoV 2, au fost avansati in gradul urmator inaintea expirarii stagiului minim in grad 10 jandarmi tulceni, imagini puteti vedea in sectiunea Galerie foto…

- Ziua Naționala a Romaniei va fi marcata la Alba Iulia printr-o ceremonie militara organizata la Monumentul Unirii cu participarea unui detașament de onoare, cu efective reduse, fara tehnica, din structurile Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. Trebuie respectate prevederile din starea de alerta, potrivit…

- Municipalitatea de la Deva are in vedere implementarea unui proiect pentru eficientizarea utilizarii domeniului public. Este vorba de realizarea unui sistem bariere in zona Piața Unirii, nr.8. „Scopul achiziției de produse și anume sistem bariere parcare – Piața Unirii, nr.8 (sistem…

- Județul Iași este unul dintre cele mai vechi, dar și cele mai dezvoltate din nordul țarii. Orașul Iași este capitala regiunii istorice Țara Moldovei, are o importanța culturala, istorica și religioasa și este locul cu numeroase locuri de vizitat din Romania. Iata ce poți vizita intr-o vacanța petrecuta…