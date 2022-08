Iași – Capitala Consumatorilor din România In perioada 18 – 19 august 2022, intre orele 10.00 – 15.00, in Sala „Vasile Pogor” a Primariei Municipiului Iași se va desfașura Conferința „Iași – Capitala Consumatorilor din Romania”. Evenimentul, organizat de Primaria Municipiului Iași in colaborare cu Confederația Naționala a Federațiilor și Asociațiilor de Consumatori – Convenția CONROM, este dedicat marcarii a 30 de ani de la adoptarea principalului act normativ care reglementeaza domeniul protecției consumatorilor: Ordonanța de Guvern nr. 21 / 1992. In cadrul Conferinței „Iași – Capitala Consumatorilor din Romania” vor fi abordate reglementarile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCRISOARE DESCHISA Domnului Nicolae-Ionel CIUCA Prim-Ministru al Guvernului Romaniei Distinse Domnule Prim-Ministru, Doresc sa va transmit sincere mulțumiri din partea mea și a ieșenilor pentru modul corect in care ați gestionat relația dintre Guvernul PNL – PSD – UDMR pe care-l conduceți și Municipiul…

- Conducerea Aeroportului Internațional Iași a prezentat stadiul implementarii proiectului de extindere și modernizare, in cadrul unei intalniri de lucru, la care au participat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, Marius Sorin…

- Autoritațile ucrainene au transmis ca trei civili au murit dupa ce un microbuz a fost lovit de un obuz langa Dovhove, regiunea Herson. Un alt atac concertat al rușilor a fost insa impiedicat de forțele Kievului, 7 din 8 rachete de croaziera fiind interceptate și numai una atingandu-și ținta, in regiunea…

- Depozitul ecologic de deseuri de la Stauceni din judetul Botosani nu va fi inchis pe 1 iulie, in ciuda deciziei Agentiei de Protectie a Mediului (APM) privind suspendarea autorizatiei integrate de mediu, a anuntat, miercuri, proprietarul depozitului, Consiliul Judetean (CJ). Potrivit unui comunicat…

- Conflict intre copiii internati la Centrul de Servicii Sociale din Tg. Frumos. Unul dintre acestia este lovit si terorizat de un altul, care instiga si alti copii sa il bata. Inregistrarile video au fost facute la inceputul anului. Intre timp, cel care a filmat, si el un copil institutionalizat la Centrul…

- In perioada 10 – 12 iunie a.c., echipa Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași, impreuna cu polițiștii din cadrul Inspectoratului Judetean de Poliție Iași – Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, vor desfașura activitați de prevenire in comunitate. In acest sens, pe toata…

- Institutul de Psihiatrie ‘Socola’ Iasi inaugureaza, astazi, cel mai modern Compartiment de Neuropsihiatrie Infantila din regiunea de Nord-Est, destinat ingrijirii copiilor si adolescentilor cu afectiuni psihiatrice. Noul spațiu, renovat si dotat la standarde inalte, cuprinde 20 de paturi, investiția…

- Lloyd Austin, șeful Pentagonului, a declarat ca Vladmir Putin folosește o strategie generala care este necunoscuta pentru tot ce se petrece in Ucraina. Intrebat daca Vladimir Putin recurge la utilizarea alimentelor, energiei si imigratiei ca forme de presiune, seful Pentagonului a explicat ca liderul…