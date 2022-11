Stiri pe aceeasi tema

- Iași, 22 septembrie 2022: Parinții unui copil care nu a supraviețuit unei forme agresive de cancer au decis sa doneze fondurile stranse pentru tratamentul acestuia pentru ca alți copii bolnavi sa aiba cat mai repede dupa diagnostic șansa unui tratament adecvat. Astfel, Spitalul Clinic de Urgența pentru…

- Barbatul care a fost diagnosticat cu malarie si cel care a fost depistat cu virusul West Nile au fost externati de la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi. Medicii care au tratat cele doua cazuri spun ca niciunul nu mai prezenta probleme de sanatate care sa necesite prezenta lor in…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase" Sf. Paracheva" Iasi trateaza un caz deosebit de grav in Compartimentul de Terapie Intensiva. O pacienta de 65 de ani, se afla sub observatie, cu suspiciune de mucormicoza rinocerebrala, o infectie fungica rara care poate pune in pericol viata pacientului.…

- La Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi a fost internata o fetita care prezenta semne specifice ale infectarii cu scarlatina. Fetita in varsta de 6 ani a ajuns la spitalul de specialitate prin transfer de la Spitalul de Copii „Sf. Maria". La momentul internarii avea febra 38,9 grade…

- Un barbat de 41 de ani care s-a intors la sfarșitul lunii iulie din Camerun a fost diagnosticat cu malarie și este internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași. Barbatul revenit din Camerun la sfarșitul lunii iulie prezenta simptome asemanatoare unei viroze respiratorii și s-a…