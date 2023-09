Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Iasi au activat Planul Rosu de Interventie, vineri seara, dupa ce un autocar cu 30 de pasageri pasageri s-a rasturnat in afara soselei, la Targu Frumos. Soferul si cinci pasageri au avut nevoie de ingrijiri medicale, informeaza news.ro.ISU Iasi anunta, vineri seara, ca intervine…

- Un autocamion si doua autoturisme au fost implicate luni intr-o coliziune pe raza localitatii Cristesti, judetul Iasi, in urma accidentului, patru persoane necesitand ingrijiri medicale. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul se desfasoara dirijat pe DN…

- Coliziune intre un autocar in care se aflau aproximativ 30 de persoane și un autoturism in care erau 3 persoane, printre care și un minor, in stațiunea Bușteni din județul Prahova. Celor trei persoane din autoturism li se acorda ingrijiri medicale la fața locului. Citește și: Incendiu la un vagon cu…

- Un accindent rutier a avut loc, vineri seara, in Bușteni, cartier Poiana Țapului, pe DN1.La fața locului s-au deplasat pompierii militari prahoveni cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și o ambulanța de terapie intensiva mobila. Din primele informații, este vorba despre o…

- Accident rutier in sensul giratoriu de langa Metro. Coliziune intre un autoturism și un autobuz, 50 de persoane in interior Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Accident rutier in sensul…

- O masina a fost lovita, duminica, de trenul IR 1866 Galati - Iasi, la o trecere la nivel cu calea ferata, pe DJ 243, in apropiere de localitatea Crivesti, din comuna Tutova, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- Un accident grav s-a produs joi seara pe DN 7, la Bujoreni, in judetul Valcea. Patru persoane, dintre care un minor, si-au pierdut viata dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu un microbuz cu pasageri si un camion care transporta piese auto.Potrivit IPJ Valcea, accidentul a avut loc…