- Nici nu am știut ca avem atația copii valoroși in sportul bacauan! Am aflat luni, cand au fost premiați de Consiliul Județean (CJ) membrii a patru cluburi. Puștii au fost reprezentanți de antrenorii lor: Mihaela Melinte, director și antrenor al Sport Club Municipal (SCM) Bacau, Daniel Zodian, de la…

- Calificata in careul de ași al Cupei alaturi de Dinamo, Dobrogea Sud Constanța și Poli Timișoara, CSM Bacau ar putea gazdui faza finala a competiției. Conducerea „CSMeilor” doreste sa organizeze partidele din aprilie, care vor decide caștigatoarea trofeului O lovitura. Sportiva și de imagine. Dar și…

- Alexandru Acsinte se pravale peste mantinela, dand cu felpa de pamant și cu pumnii in aer. Apoi, preparatorul fizic al „CSMeilor” dispare, inghițit de meleul verde al bucuriei bacauane, care se reflecta in oglinda tabelei de marcaj: CSM Bacau- HC Buzau 28-26 (16-14). Se spune ca ultima imagine conteaza.…

- Competiții la foc automat pentru judoka antrenați la CSM Bacau de Dorin Cruceanu. 20 dintre aceștia au participat, recent, la cea de-a zecea ediție a Cupei „Onești” derulata pe municipiul de pe Trotuș. „CSMeii” au cucerit opt medalii, dintre care doua de aur prin Ana Lucia Patea și Roxana Radu, una…

- Judoka pregatiți la CSM Bacau de Dorin Cruceanu au reușit un spectaculos „en-plein” la prestigiosul turneu internațional „Olimpia” pentru U9, U11, U13, U15 și Open, derulat recent, la Sofia, in Bulgaria. La competiția care a reuniti 740 de sportivi din șapte țari, „CSMeii” s-au prezentat cu cinci judoka,…

- Opt judoka antrenați de Dorin Cruceanu la CSM- Palatul Copiilor Bacau au participat, recent, la cea de-a 17-a ediție a turneului internațional Memorialul „A. Campeanu”, de la Focșani. Cinci dintre aceștia au urcat pe podium, traind satisfacția de a fi premiați de campionul olimpic de la Rio de Janeiro…

- CSM Bacau continua sa-și completeze „tezaurul”. Iar ultimele medalii sunt scoase… din apa. Astfel, la Naționalele de Seniori, Tineret și Juniori in bazin de 25 metri derulate zilele trecute, la Miercurea Ciuc, inotatorii bacauani au cucerit 12 medalii. Așa cum era de așteptat, și la aceasta ediție a…

- CSM Bacau- Palatul Copiilor a participat, weekend-ul trecut, la turneul internațional de judo de la Targu-Secuiesc cu 33 de sportivi, 20 dintre aceștia regasindu-se pe podium. In intrecerea pe echipe, din 27 de cluburi, gruparea pregatita de Dorin Cruceanu a ocupat locul 4, la doar 5 puncte de podium.…