Iarna fără sporturi: Europa nu are unde schia Revelionul 2023 a fost cel mai cald din istorie iar de Boboteaza sunt 4 grade la Miercurea Ciuc și 14 la București. Munții Europei nu mai au zapada. Turismul montan se indreapta spre faliment. Nu au fost imaginile de la Beijing nici primele, nici singurele dar, cumva, transmisiunile de la cel mai mare eveniment sportiv de iarna au fost in masura sa releve cel mai bine dezastrul climatologic in care planeta se afla. Și consecința imediata: sporturi hibernale fara zapada! Drumeții in loc de schi Pe an ce trece, partiile de schi din munții Europei devin tot mai inguste. Iar peisajul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

