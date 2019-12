Iarna face victime! Cel puţin 50 de persoane au murit în urma valului de frig care a cuprins ţara Cel putin 50 de persoane au murit in Bangladesh in urma valului de frig care a cuprins aceasta tara, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de DPA. Cea mai scazuta temperatura din acest an in Bangladesh - 4,5 grade Celsius - a fost inregistrata duminica dimineata in Tetulia, un oras de granita din nordul tarii, a anuntat Biroul meteorologic, potrivit Agerpres.ro. Cel putin 17 persoane au murit din cauza unor infectii respiratorii acute si 33 din cauza unor cazuri de diaree provocate de un rotavirus in Bangladesh in perioada 1 noiembrie - 28 decembrie, a precizat Ayesha… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

