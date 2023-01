Iarna din 1954 a îngropat Bucureștiul în zăpadă! Fotografii uimitoare Iarna din 1954 ramane una memorabila pentru ca atunci a nins atat de mult, incat Bucureștiul era ingropat in zapada. Zapada depusa depașea inalțimea casei, iar oamenii nu reușeau sa deschida nici macar geamurile și era imposibil sa ieși din casa. Pentru a putea ieși din casa in iarna din ’54, oamenii au sapat tuneluri prin zapada, de la ușa pana in strada. Potrivit statisticilor meteorologilor, in februarie 1954 viscolul a atins o viteza record in Bucuresti: 126 de kilometri la ora și au cazut cantitați uriașe de zapada, care a ingropat orașul. Urgia a inceput pe 1 februarie si primul „val” a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

