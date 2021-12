Urmeaza doua nopți cu temperaturi cu mult sub 0 grade Celsius, un prim episod din ceea ce ne așteapta din ianuarie incolo. La aceasta ora cerul este acoperit pe DN18 la Viseu de Sus și in Pasul Prislop, unde fulguieste, in rest cerul este parțial acoperit sau senin. Vizibilitatea este redusa in trafic de ceața, sub 150 de metri, pe DN18, in Pasul Prislop, intre km 140 si km 181. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența recomanda conducatorilor auto sa circule preventiv și sa iși adapteze viteza la condițiile din trafic și la cele de pe drum, sa aiba echipate autovehiculele cu anvelope de…