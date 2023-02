Stiri pe aceeasi tema

- ACTIVITAȚI… Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, impreuna cu omologul sau din Republica Moldova, Ana Revenco, ministrul Afacerilor Interne in țara vecina, vor veni joi, 9 februarie, la Albița, unde vor semna acordul pentru control coordonat in Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni –…

- JUSTIȚIA CHIAR E OARBA?… Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Iana, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut un barbat, in varsta de 41 de ani, din comuna Iana, satul Halarești, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de: furt intre membrii de familie, violența in familie, nerespectarea…

- FRICOȘI… Șeful Poliției Huși, comisarul-șef Liviu David și șeful Biroului Ordine Publica, George Sebastian Poghirca, au dat bir cu fugiții imediat ce au aflat ca Inspectoratul General al Poliției Romane urmeaza sa trimita Corpul de Control la Huși. Acuzați ca intocmesc rapoarte in fals, ca iși bat joc…

- NOROCOASA… Polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Barlad au reținut un barbat, din municipiul Barlad, banuit de savarșirea unui furt (din buzunare). Astfel, polițiștii Biroului Investigații Criminale Barlad au documentat și probat activitatea infracționala a unui…

- CONCERT DE CRACIUN… Pe scena Teatrului „V.I.Popa” din Barlad, a fost organizata de Asociatia Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” din Barlad, un concert de colinde dedicate Craciunului romanesc! Au fost pe scena numerosi artisti din judetul Vaslui. Surpriza oferita barladenilor…

- CA SA VEZI!… Surpriza in dosarul hușeanului care a enervat patru multinaționale de top și care s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins ca vindea haine de duzina, pe care „lipea” etichetele unor branduri precum Nike, Chanel, Tommy Hilfiger sau Hugo Boss! Instanța Judecatoriei Huși a soluționat…

- NEMULȚUMIRI… Corpul de Control al ministrului de Interne se afla la Vaslui de cateva zile pentru a verifica mai multe aspecte ce țin de activitatea Inspectoratului de Poliție Județean. In ultima perioada, mai mulți polițiști au reclamat faptul ca nu sunt lasați sa-și faca treaba, cercetarile fiind ingreunate…

- Militanti ai miscarii ecologiste radicale „Ultima Generatie” au patruns joi pe platforma aeroportului Berlin Brandenburg, ceea ce a obligat autoritatile sa suspende traficul aerian. Gruparea ecologista afirma pe conturile sale de social-media ca activistii ei au patruns pe pista aeroportului si s-au…