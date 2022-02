Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu Conform datelor prezentate prin intermediul Platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea impotriva noului virus, in Prahova, vaccinarea cam bate pasul pe loc, de la o luna la alta numarul acelora care doresc sa se imunizeze ramanand la fel de redus. Iar asta se vede din statisticile…

- Miercuri, 12 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Prahova, cu sprijinul reprezentantilor R.A.R., au desfașurat o acțiune cu forțe marite pe drumurile naționale ale județului, pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere și sanctionarea celor care nu respecta normele traficului…

- Marii pictori romani au fost prezenți in licitația Artmark din 21 decembrie 2021, ultima din acest an. Licitația de Iarna a adus incasari de aproape un milion de euro și a avut o rata de adjudecare de 85 la suta. „Evenimentul a fost dedicat numelor mari ale artei romanești – Nicolae Grigorescu, Ștefan…

- Ocolul Silvic Maneciu mai are inca disponibili, pentru cei care au lasat pe „ultima suta de metri” cumpararea unui pom de iarna, pentru Sarbatori, puieti ornamentali. Dupa cum ne-a precizat inginerul Victor Ciomag, ofertele le reprezinta Bradul argintiu ( Abies concolor), pretul putand ajunge, in functie…

- Președintele Partidului Ecologist Roman, Danuț Pop, se arata revoltat de faptul ca petrecerea de revelion din acest an din Capitala nu o sa mai aiba loc. „Frigușor Dan ne-a anulat și revelionul. Dupa ce Bucureștiul a ajuns de rasul Romaniei la capitolele caldura, apa calda, iluminat de sarbatori…

- N. Dumitrescu Nu mai este o noutate faptul ca Romania inregistreaza cele mai mari modificari demografice din Europa, de la an la an numarul locuitorilor fiind din ce in ce mai redus. Situația este valabila inclusiv la nivelul județului Prahova, iar confirmarea este data chiar de catre statistici.…

- Directia Silvica Prahova a scos la vanzare, pentru Sarbatorile de Iarna, aproximativ 2.700 de pomi de Craciun. Circa 2000 dintre ei sunt din specia brad, iar ceilalti – molid. Dupa cum ne-a precizat inginerul Bogdan Savulescu, coordonator Compartiment „Cultura si Refacere”, din cadrul institutiei, „…