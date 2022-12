Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi are un nou antrenor la Rangers. Clubul scoțian l-a inlocuit pe Giovanni van Bronckhorst, care a fost demis in urma cu o saptamana. Rangers a anunțat, luni, ca englezul Michael Beale va fi noul antrenor principal al formației de pe Ibrox. Tehnicianul a semnat un contract pana in 2026. Ianis…

- Rangers, echipa lui Ianis Hagi, a anuntat, luni, ca l-a demis pe antrenorul olandez Giovanni van Bronckhorst din cauza rezultatelor slabe. Intr-un comunicat de presa publicat luni, Consiliul de Administratie al Rangers a anunțat desparțirea de Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst a plecat…

- Victor Becali a oferit detalii despre stadiul recuperarii lui Ianis Hagi. Fiul „Regelui” a suferit o ruptura de ligamente la inceputul anului si a fost operat. Mijlocasul de 24 de ani a revenit, in cele din urma, la antrenamentele lui Rangers. Ianis Hagi e gata sa isi faca aparitia si intr-un meci oficial,…

- Ianis Hagi, anunt urias dupa ce a revenit la antrenamentele celor de la Rangers. Ianis Hagi a oferit un interviu in care a vorbit despre situatia in care se afla. Ianis Hagi a revenit de curand si la antrenamentele celor de la Rangers. Ianis a facut confesiuni tulburatoare si din perioada imediata de…

- Frank Ribery s-a retras oficial din fotbal! Francezul a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare, prin care isi anunta fanii ca a luat decizia de a nu mai evolua ca jucator profesionist. Frank Ribery a evoluat ultima data pentru Salernitana, timp de un sezon. Fostul mijlocas francez a scris…

- Ianis Hagi a oferit detalii de ultima ora despre revenirea pe teren. Fiul „Regelui” a marturisit ca se simte bine, la aproape noua luni de la operatie, insa va mai dura pana va putea din nou sa evolueze intr-un meci oficial. Ianis Hagi a fost prezent la tragerea la sorti pentru EURO U21 2023. Mijlocasul…

- Ucraina vrea sa organizeze CM-2030! Ucraina este aproape de a se alatura Spaniei si Portugaliei in oferta lor comuna de a gazdui Cupa Mondiala FIFA 2030, potrivit unui articol publicat luni de The Times. Luni, ziarul britanic The Times a dezvaluit ca Ucraina urmeaza sa se alature Spaniei si Portugaliei…

- Andrei Miron, fostul jucator de la FCSB, si-a reziliat contractul cu Hapoel Haifa, la doar cateva luni dupa ce a fost prezentat. Clubul din Israel a anuntat ca fundasul va reveni in tara, invocand motive personale. Andrei Miron a fost integralist in primele cinci runde din campionat in acest sezon,…