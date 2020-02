Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul roman Ianis Hagi, care a marcat doua goluri pentru Glasgow Rangers in meciul cu Sporting Braga (3-2), a fost inclus in echipa ideala a saptamanii in Europa League la fotbal, realizata de site-ul UEFA, potrivit Agerpres. Hagi completeaza linia de mijloc, alaturi de japonezul Diaichi Kamada,…

- Ianis Hagi, care a inscris doua goluri pentru Glasgow Rangers in meciul cu Braga din Europa League, a fost inclus de UEFA in echipa saptamanii din Europa League.Glasgow Rangers, echipa pentru care joaca Ianis Hagi, a castigat meciul de pe teren propriu cu Sporting Braga, scor 3-2, in manșa tur a 16-imilor…

- Internationalul roman Ianis Hagi, eroul meciului cu Sporting Braga din Europa League, a declarat ca suporterii au impins echipa scotiana de fotbal Glasgow Rangers la victorie (3-2), joi seara, pe Ibrox Park, relateaza Agerpres. ''A fost extraordinar. Tribunele ne-au impins pentru fiecare gol - a fost…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat doua goluri pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe Sporting Braga cu scorul de 3-2, joi seara, pe Ibrox Park, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal. Mijlocasul ofensiv a fost eroul echipei scotiene, care a…

- Fotbalistul echipei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a contribuit decisiv la victoria obtinuta, joi seara, pe teren propriu, scor 3-2, in fata formatiei Sporting Braga, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Ligii Europa, meci la care oaspetii au condus cu 2-0.Ianis Hagi a inscris doua goluri,…

- Ianis Hagi a adus victoria lui Rangers cu Braga, 3-2, cu o „dubla” de senzație in minutele 67 și 83. Vezi AICI VIDEO cu golurile! Ianis Hagi (21 de ani) a marcat pentru Glasgow Rangers in meciul din Europa League cu SC Braga, pe Ibrox Park, chiar sub privirile tatalui sau, Gica Hagi.…

- Șaisprezecimile de finala din Europa League incep astazi, de la ora 19:55. Meciurile vor putea fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. Urmarește AICI meciul dintre CFR Cluj și FC Sevilla! Ianis Hagi, Razvan Marin sau Claudiu Keșeru urmeaza sa joace in aceasta seara. Glasgow Rangers, formația lui…