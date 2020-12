Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (22 de ani) nu a jucat niciun minut in victoria lui Rangers cu Dundee United, 2-1, in etapa a 17-a din prima liga scoțiana. Deși a marcat un gol in victoria de joi cu Lech Poznan, 2-0, cand a jucat 77 de minute, Ianis a fost lasat pe banca de managerul Steven Gerrad. Chiar cand Gica Hagi…

- Ianis Hagi (22 de ani) a fost integralist in victoria la scor a lui Rangers din optimile de finala ale Cupei Ligii Scoției, impotriva lui Falkirik (4-0). Ianis Hagi a revenit printre titularii lui Rangers in meciul de Cupa Ligii, disputat duminica. Internaționalul roman nu a reușit sa iși treaca numele…

- Gica Hagi (55 de ani) a analizat ascensiunea fiului sau, Ianis (22), care evolueaza in prezent in Scoția, pentru Rangers. In acest sezon, Ianis Hagi a adunat 1 gol și 8 pase decisive pentru Rangers, in 17 meciuri; „Regele” spune ca Ianis a demonstrat deja ca este un fotbalist valoros, dar subliniaza…

- Mijlocasul care tocmai a implinit 22 de ani a fost aspru criticat pentru prestatiile sale la ultimele trei meciuri ale nationalei. Din pacate pentru el, nici la echipa de club nu s-a descurcat mai bine, la ultima aparitie.

- Gica Hagi (55 de ani) l-a urmarit pe Ianis Hagi (22 de ani) in Standard Liege - Rangers 0-2. „Regele” a vorbit la superlativ despre performanțele obținute de Dan Petrescu la CFR Cluj. CFR Cluj a invins-o pe ȚSKA Sofia, scor 2-0, la debutul in grupele Europa League. Prestația campioanei Romaniei l-a…

- Ianis Hagi a avut un start modest de sezon, dar pana la pauza provocata de meciurile naționalei și-a revenit clar. Și a devenit unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Glasgow Rangers. Metamorfoza a fost observata și de jurnaliștii scoțieni, care l-au laudat pe internaționalul roman. Cei de la Rangers…

- Ianis Hagi este intr-o forma excelenta in Scotia, unde a reusit sa se impuna ca titular la Glasgow Rangers. Asta in ciuda unui start de sezon destul de modest. Jurnalistii britanici urmaresc cu mare interes fiecare pas pe care il face Ianis Hagi in perioada in care este in Romania. Fotbalistul lui Rangers…

- Ianis Hagi, fiul lui Gica Hagi, are un sezon bun in Scoția, alaturi de Rangers. Astfel, mijlocașul ofensiv și-a trecut in cont și o noua pasa decisiva, la golul de 2-0 reușit de Brandon Baker, care a stabilit scorul final, in meciul pe care Ranges l-a caștigat contra Ross County. Ce a indraznit sa spuna…