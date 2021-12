Stiri pe aceeasi tema

- Rangers, cu Ianis Hagi (23 de ani) pe teren din minutul 69, a fost invinsa de Hibernian, scor 1-3, in semifinalele Cupei Ligii Scoției. Giovanni van Bronckhorst l-a inlocuit pe Steven Gerrard pe banca lui Rangers, dar primul meci va ramane unul de trista amintire. Campioana Scoției a fost invinsa in…

- Nationala Romaniei intalneste, astazi, de la ora 19.00, Liechtenstein in ultimul meci din preliminariile CM-2022. Meciul poate fi urmarit online pe Pro TV și pe VOYO . Acesta este ultimul meci pentru selectionerul Mirel Radoi la carma primei reprezentative. Cu sanse mici de calificare la baraj, tricolorii…

- Rangers, campioana Scoției, o intalnește pe St. Mirren intr-un meci din etapa 10 a campionatului. Ianis Hagi (23 de ani) este titular la echipa din Glasgow. Meciul va incepe la ora 14:00, va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport. Inainte de acest meci, Rangers ocupa locul 2 in campionat,…

- Titular in partida Rangers - Brondby 2-0, Ianis Hagi a facut un pas important spre calificarea in „16-imile” de finala din Europa League. La finalul partidei, Ianis i-a oferit un cadou de neuitat unui copil din tribune. La puțin timp dupa fluierul de final al partidei, Ianis i-a daruit tricoul sau unui…

- Germania - Romania | Ianis Hagi a deschis scorul in minutul 9 la Hamburg dupa o faza superba! Toate detaliile despre Germania - Romania, AICI!Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV.Meciul cu Armenia se joaca in Ghencea 3 zile mai tarziu, pe 11 octombrie, de la aceeași ora. Pe contraatac,…

- Ministrul de interne Jan Hamacek a cerut scuze oficiale dupa declarațiile insultatoare ale unui reprezentant al federației scoțiene la adresa tinerilor fani din Praga. Conflictul aprins joia trecuta la meciul dintre Sparta Praga și Rangers, din Europa League, capata amploare. Atunci, 10.000 de copii,…

- Rangers și Hibernian joaca in aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 17:00, in etapa 8 a campionatului din Scoția. Mijlocașul roman Ianis Hagi (22 de ani) este titular in partida ce va putea fi urmarita live pe GSP.ro. Ianis Hagi a fost titular și in precedentul meci de campionat al lui Rangers, 1-0 cu…

- Ianis Hagi ((22 de ani) are COVID-19 și rateaza partida cu Macedonia. Presa din Scoția a analizat situația mijlocașului roman. Macedonia de Nord – Romania, meci din preliminariile CM 2022, se joaca miercuri, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. ...