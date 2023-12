Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi și Elena Tanase s-au cununat civil la București, in ziua de Craciun, dupa ce fotbalistul roman o ceruse in vara de soție. Fiul lui Gica Hagi și-a cerut iubita in casatorie la Paris, intr-un cadru romantic, avand Turnul Eiffel pe fundal. Citește și: Cel mai calduros Craciun din istorie. 21…

