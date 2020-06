Stiri pe aceeasi tema

- Cumparat de Rangers de la Genk, pentru 5 miloane de euro, dupa ce i-a impresionat pe scoțieni in timpul imprumutului de 6 luni, mijlocașul Ianis Hagi (21 de ani) a fost prezentat marți seara la formația din Glasgow. Internaționalul roman a susținut o conferința de presa alaturi de managerul Steven Gerrard,…

- Ianis Hagi a intrat deja in paine la Rangers - Steven Gerrard a sunat adunarea pentru noul sezon dupa ce in Scotia editia trecuta a fost suspendata, iar Celtic a fost declarata campioana. Mijlocasul roman pare decis sa continue evolutiile excelente pe care le-a avut de la mutarea la Glasgow si sa-i…

- Mutarea permanenta a lui Ianis Hagi (21 de ani) la Rangers a fost oficializata. Antrenorul scoțienilor, Steven Gerrard (39), a oferit prima reacție pentru site-ul oficial al clubului. Englezul a ținut sa il laude pe tanarul internațional roman, despre care spune ca „este o placere sa il antrenez”: „Ianis…

- Genk a reacționat in premiera, dupa ce aseara a anunțat oficial mutarea lui Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) la Rangers, apoi a șters știrea. CONTEXT: Genk, formația care l-a imprumutat pe Ianis Hagi la Rangers, a confirmat transferul definitv al internaționalului roman in Scoția. ...

- Barry Ferguson crede ca Ianis Hagi deține potențial și a avut momente de stralucire la Rangers, dar n-a atins consistența necesara. O fosta glorie a lui Rangers spune ca iminenta mutare definitiva in Scoția a lui Ianis Hagi, pe care mai multe surse o dau ca sigura, ar fi supraevaluata. Barry Ferguson…

- Cotidianul Gazzetta dello Sport a anuntat, zilele trecute, ca Rangers a activat clauza de cumparare definitiva a lui Ianis Hagi, de la Genk, pentru suma de 5 milioane de euro. Mai multe grupari din Europa erau insa interesate de serviciile tanarului jucator roman, iar una dintre ele nu renunta la ideea…

- Atacantul Florin Andone (27 de ani), aflat sub contract cu Brighton, e disputat de marile rivale din Scoția, Rangers și Celtic. Florin Andone nu a reușit sa se impuna in primul „11” la Brighton și a fost imprumutat pana la finalul sezonului in Turcia, la Galatasaray. ...

- Alex Rae, mijlocaș care a jucat in Premier League și doua sezoane la Rangers, crede ca Ianis Hagi (21 de ani) trebuie sa fie cumparat de la Genk. Rangers e sfatuita sa-l transfere definitiv pe Ianis Hagi și de alt fost mijlocaș din perioada 2004-2006. Alex Rae, care a jucat cu Sunderland și Wolves in…