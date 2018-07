Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz plin cu calatori a fost lovit, joi seara in județul Braila, de un tractor condus de un barbat care nu deține permis pentru acest tip de vehicul. Doi oameni au fost raniți, in timp ce ceilalți s-au ales cu o sperietura sora cu moartea. Accidentul a avut loc pe DN 21, la iesirea din Insuratei…

- Tragedie in cartierul Kuncz din Timișoara. Un tanar a intrat cu un Golf cu numere de Arad in mai mulți oameni. O fetița de doar 3 ani a murit, iar alta de 13-14 ani este in stare grava la spital. De frica romilor din cartier, șoferul a rupt-o la fuga.UPDATE. Baiatul vinovat a furat cheile de la tatal…

- Un accident grav de circulația a avut loc pe un drum din județul Timiș in aceasta noapte. Potrivit polițiștilor, doi tineri și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a parasit carosabilul din cauza vitezei prea mari și a lovit un pod. “Accidentul a…

- Imagini accident cumplit : Patru oameni au murit si trei au fost raniti dupa ce o masina a intrat pe contrasens>foto Patru oameni si-au pierdut viata, iar alti trei au fost raniti dupa ce soferul unei masini a intrat pe contrasens cu masina, pe Autostrada A1 intre Deva si Simeria. Bilantul initial era…

- Patru oameni si-au pierdut viata, iar alti trei au fost raniti, intre care unul fiind cu traumatisme severe, dupa ce soferul unei masini a intrat pe contrasens cu masina, pe Autostrada A1 intre Deva si Simeria. Traficul rutier este blocat, transmite News.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Prapad peste Prut. Un om a murit dupa ce a fost lovit de trasnet, in timpul unei furtuni, in Mehedinti, Romania, scrie digi24.ro.Alti trei au fost raniti, tot in urma unor descarcari electrice. In Caras Severin a fost Cod Rosu de ploi si vijelii, dar si de inundatii.

- Accident grav pe o șosea din Germania. Noua elevi din Marea Britanie au fost raniți dupa ce autobuzul in care se aflau a fost lovit de o mașina. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul automobilului, un barbat de 90 de ani, a pierdut controlul volanului.

- Doi copii au fost raniți pe trotuar in Valenii de Munte, in unui accident produs marți dimineața pe DN 1A. Micuții erau in drum spre școala cand au fost loviți de o mașina care s-a rasturnat și a lovit un cap de pod. UPDATE 9:05: Unul dintre cei doi copii raniți pe trotuar in Valenii de Munte este in…