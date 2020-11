Ialomița caută medici specializați în evaluarea capacității de muncă 2020 este al cincilea an in care Ialomița cauta soluții pentru a angaja un specialist care sa examineze capacitatea de munca a persoanelor care sufera de diverse afecțiuni. Cele doua cabinete de Expertiza Medicala și Recuperare a Capacitații de Munca pe care Casa Județeana de Pensii Ialomița le coordoneaza la Slobozia și Urziceni și-au suspendat activitatea dupa ce medicii specialiști au fost implicați in scandaluri de corupție. Acum, pacienții care au nevoie de avize pentru a putea primi pensiile de invaliditate trebuie sa mearga la București. Anual, in evidențele instituției, sunt introduse… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

