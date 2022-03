Stiri pe aceeasi tema

- Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, Franta a blocat active apartinand oligarhilor rusi iahturi, apartamente, conturi bancare aflate pe teritoriul francez in valoare de aproape 850 de milioane de euro, a afirmat duminica, 20 martie, ministrul Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, transmite AFP.Am…

- "Am blocat conturi ale persoanelor fizice, linii de credit in Franta, in institutiile financiare franceze, in valoare de 150 de milioane de euro", a declarat Bruno Le Maire cu prilejul emisiunii radiotelevizate Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI. In plus, "am blocat proprietati imobiliare de pe teritoriul…

- Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, Franta a blocat active apartinand oligarhilor rusi (iahturi, apartamente, conturi bancare) aflate pe teritoriul francez in valoare de aproape 850 de milioane de euro, a afirmat duminica ministrul Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, transmite AFP. Fii…

- Vicepremierul rus, Viktoria Abramchenko, a anuntat, marti, ca nu exista riscul unei crize alimentare pe piata interna si a avertizat consumatorii sa nu se grabeasca sa se aprovizioneze cu alimente de baza dupa ce Occidentul a impus sanctiuni Rusiei pentru invadarea Ucrainei, relateaza Reuters. Economia…

- Putin a semnat un decret privind masuri temporare pentru a asigura stabilitatea financiara a Federației Ruse.Din 2 martie, președintele a interzis exportul de numerar strain in valoare de peste 10 mii de dolari SUA din Rusia. Tot din 2 martie, a fost instituita o procedura speciala pentru tranzacțiile…

- Dupa ce a amenințat cu prețuri de 2.000 de euro pentru o mie de metri cubi de gaz, fostul președinte rus Dimitri Medvedev a revenit cu un alt mesaj de amenințare pentru Europa, de acesata data cu „razboiul real”, mesaj poblicat marți, pe Twitter, transmite digi24.ro. „Un…

- Efortul de 8 ani al lui Vladimir Putin de a-si securiza economia si finantele in fata sanctiunilor occidentale in cazul unei agresiuni a Rusiei fata de Ucraina s-a dovedit zadarnice. Intre numeroasele sanctiuni lansata de Occident sambata, 26 februarie, seara, exista una al carei impact a fost initial…

- Kremlinul a admis astazi, 28 februarie, ca realitatea economica a Rusiei s-a schimbat, dar afirma ca nu vede niciun motiv sa se indoiasca de eficiența și solvabilitatea Bancii Centrale, care a majorat ratele dobanzilor la 20%, in incercarea de a proteja economia țarii de sancțiunile occidentale fara…