Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care pleaca in vacanța stau la cozi interminabile, ore in șir, inarmați doar cu rabdare The post HAOS pe Aeroportul Otopeni – VACANȚA LA COADA. Trimite imaginile neputinței și ia atitudine! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: HAOS pe Aeroportul Otopeni – VACANȚA LA COADA.…

- Romanii au intrat in perioada vacantelor si, oarecum traditional, deja, isi incep concediile cu imense cozi la punctele de trecere a frontierelor, fie ca vorbim de cele terestre, fie ca ne referim la cel de la Aeroportul Otopeni, unde s-au stabilit noi recorduri in privinta aglomeratiei.

- Romanii si-au reluat intentiile de calatorie in strainatate, odata cu ridicarea restrictiilor anti-COVID, si se orienteaza catre destinatiile traditionale pentru vacanta de vara, ca Turcia, Grecia sau Bulgaria, releva datele unei analize realizata de Google, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Sezonul estival este din ce in mai aproape. Luna iunie este la doar doua zile distanța, iar romanii incep sa iși caute cazari pentru vacanța de vara. Grecia este in topul listelor turiștilor romani, dar au fost surprinși sa vada prețurile la care se invart cazarile pe o singura noapte. O familie cu…

- Ministrul Turismului ar prefera alte destinații in locul celor romanești, foarte scumpe și nu iși explica cum o parte dintre cetațeni dau atația bani ca sa iși petreaca vacanțele aici. Ministrul Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat, in cadrul unei emisiuni de la Prima Tv, nu ințelege cum…

- Mai multe ucrainence au venit la Kiev pentru a le cere autoritatilor sa faca eforturi suplimentare pentru salvarea soldatilor blocati in complexul Azovstal din Mariupol. Femeile s-au oferit sa serveasca drept scut uman pentru evacuarea in siguranta a barbatilor, transmite BBC.

- Informare Stimați calatori, incepand cu data de 02 Mai 2022 vom executa urmatorul program de transport, dupa cum urmeaza: Traseul 1 Luni-Duminica : Plecari din Kaufland Sud: 05:52-06:25-06:57-07:30-08:02-08:35-09:07-09:40-10:12-10:45-11:17-11:50-12:22-12:55-13:27-14:00-14:32-15:05-15:37-16:10-16:42-17:15-17:47-18:20-18:52-19:25-19:57-…

- Sute de turiști care urmau sa zboare in vacanța in Egipt, cu o cursa charter de la Cluj-Napoca, la Hurghada au ramas captivi in terminalul plecari. Avionul a intarziat mai multe ore, iar reprezentanții aeroportului clujean nu i-ar fi ajutat, potrivit spuselor unui turist din aeroport.