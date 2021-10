Iacătă cine-s în realitate oamenii lui Dragnea de pe Bahlui în gios! Ei bine, dragi cetitori, nu stim daca ati gasit pana acum timp ca sa aruncati un ochi pe trecutul sau prezentul celor care sunt prezentati ca fiind oamenii lui Dragnea in targ, dar iote ca noi am gasit oleaca de vreme si, din ce-am aflat, ne-am pus deja mainile-n cap cand am vazut cam ce se prezinta pe piata, de catre unii, ca fiind alternativa post-pandemica pentru votantii PSD. Nu mai spunem de baiatul acela care a facut parnaie pentru escrocherii ordinare, si pe care fostul prefect stripar al Iasului il tot prezenta ca sfintisor pe la gazeta santajistilor, ca ala e oricum din alt film, stiut… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

